Pippo Inzaghi papà bis: è nata Emilia! Auguri da Immobile, Vieri e Kakà

Pippo Inzaghi e l'arrivo di Emilia

“Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivata tu EMILIA, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo!

Con il cuore pieno d’amore, vi ringraziamo per i tanti auguri”, con queste parole Inzaghi ha annunciato l'arrivo della sua seconda figlia. Parole a corredo di uno scatto in cui si vede la mano della compagna stringere quella più piccola della neonata in ospedale. Nel 2011 la coppia ha avuto il primo figlio, Edoardo. La Robusti ha scritto nelle scorse ore sul suo account Instagram: "“Emilia, il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia”. Sono tanti i commenti che si leggo nel post di Izaghi per la nascita di Emilia. Tra i tanti anche quelli di Ciro Immobile, Bobo Vieri e Kakà che hanno fatto gli auguri all'ex calciatore e alla sua compagna, lasciando anche tanti emoticon a forma di cuore.