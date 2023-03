Laura Pausini ha sposato Paolo Carta: l'annuncio sui social

Laura Pausini ha sposato lo storico compagno Paolo Carta . Ad annunciare il lieto evento è stata la cantante condividendo un post su Instagram, che ritrae lei in abito bianco e velo e lui in completo nero. A corredo del tanto atteso scatto, le parole dell'artista: " Abbiamo detto si " (in cinque lingue).

Lara Pausini e il matrimonio con Paolo Carta

Ma non è tutto, poiché Laura ha scelto di condividere con i fan anche alcuni momenti della cerimonia. Sulle sue Instagram stories anche uno scatto che la ritrae insieme al padre e alla figlia mentre percorre la navata della chiesa, prima di pronunciare il fatidico 'si'. A seguire uno scatto delle mani di Laura e Paolo con le fedi nuziali. Nei giorni scorsi la Pausini aveva condiviso un altro post che in qualche modo aveva preannunciato il lieto evento. Una sorta di promessa nuziale dove si legge: "Che ogni tua promessa sia la mia in salute e malattia, c'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi". Per Laura e Paolo il si è arrivato dopo 18 anni di amore ed una figlia, Paola.