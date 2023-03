Selena Gomez sfida Ronaldo e Messi: è lei la regina dei social

Selena Gomez ha superato tutte sui social: è la donna con più follower nel mondo. L'attrice americana, che è attualmente impegnata nelle riprese della terza stagione di 'Only Murders in the building' (dove è apparsa in abito da sposa), piace per la sua naturalezza, spontaneità che si accompagna alla solarità e sincerità che ha sempre dimostrato nei confronti dei fan, mostrandosi sovente al suo pubblico senza trucco o filtri.