Chaly come Kim Kardashian: ecco quanto ha speso l'influencer londinese

Essere come Kim Kardashian è un sogno che hanno in tante, tra queste anche Chaly, una giovane influencer vanta più di 1,2 milioni di follower su Instagram. La londinese ha rivelato che sovente viene fermata per strada per la sua incredibile somiglianza con la star americana. Una somiglianza non naturale, ma artificiale, considerato il fatto che la giovane ha intevisto più di 2 milioni di euro nel tentativo di assomigliare alla 42enne.