Piqué su Clara Chia e Shakira: "Ho fatto quello che volevo"

Nessun pentimento da parte di Gerard Piqué che si è innamorato della giovane modella Clara Chia Marti, facendo così finire il matrimonio con Shakira . Nel corso di una recente intervista, l'ex calciatore del Barcellona ha dichiarato di non aver alcun rimpianto in tal senso.

Le parole di Gerard Piqué

“Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”, ha dichiarato l’ex calciatore. Mentre lo sportivo ha rievocato la parola fedeltà, Shakira ha parlato di tradimento nel brano Music Session 53, che è diventato un successo internazionale, mettendo così a rischio la reputazione di Piqué. "Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo quello mi interessa. Ci sono stati cambiamenti nella mia vita negli ultimi anni e lo sapete tutti, ma ho saputo preservare la felicità. Questo credo che sia la cosa più importante", ha affermato l'atleta.