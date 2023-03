Emily Ratajkowski e il bacio con Harry Styles: è nato un nuovo amore?

Flirt in corso tra Emily Ratajkowski e Harry Styles ? La coppia è stata sorpresa per strada a Tokyo intenta a scambiarsi un bacio inequivocabile. A testimoniarlo un video che è stato condiviso nelle scorse ore dal Daily Mail. Nei mesi scorsi il cantante aveva dichiarato che si stava frequentando con una persona, senza però rivelarne l'identità, mentre la top model aveva pubblicato uno scatto social molto hot con Eric Andre e molti hanno ipotizzato che ci fosse una relazione tra i due.

Emily Ratajkowski innamorata di Harry Styles?

La nuova love story della celebre modella è arrivata dopo sei mesi dall'addio a Sebastian Bear-McClard, padre di suo figlio Sylvester Apollo. Anche l'ex cantante dei One Direction ha concluso recentemente la sua storia d’amore con Olivia Wilde. Emrata ha quindi voltato pagina. Nei giorni scorsi, a sorpresa, è apparsa sui social con un look rinnovato. Il suo nuovo taglio di capelli, come hanno sottolineato numerosi fan sui social, la fa sembrare al personaggio di Tokyo de 'La Casa di carta' o anche la cantante italiana Arisa.