Gwyneth Paltrow, processo per l’incidente sugli sci: la testimonianza shock

Gwyneth Paltrow alla sbarra per testimoniare al processo riguardante l' incidente in montagna con uno sciatore . L'attrice era andata via senza prestare soccorso perché era convinta che l'uomo la volesse aggredire sessualmente. Un incidente che però può costare caro all'ex di Chris Martin.

Gwyneth Paltrow: la testimonianza

Stando alla versione resa davanti alla giuria dalla Paltrow, il 76enne maldestro sciatore, il dottor Terry Sanderson, è arrivato da dietro e i suoi sci sarebbero finiti tra le gambe dell'attrice. Ma non è tutto, perché secondo la ricostruzione fatta da Gwyneth, l'uomo le avrebbe premuto dietro la schiena, tanto da suscitare una reazione contrariata e forte da parte dell'artista, che ha percepito quasi che fosse stato fatto appositamento con un intento sessuale. La Paltrow si è poi rifutata di dar seguito alla richiesta del legale di controparte di mimare la scena. L'attrice ha inoltre ammesso di essersi allontanata dopo l'incidente, dopo l'autorizzazione del maestro di sci, in quanto la figlia l'attendeva da sola più a valle. Il processo proseguirà la prossima settimana con ulteriori testimonianze. Recentemente la celebrità ha fatto alcune confessioni shock a Kety Perry in The Goop Podcast.