China Suarez e la reazione alla domanda scomoda su Wanda Nara

Le parole di China Suarez

Ai microfoni di Socios del Espectaculo, la Suarez dopo la richiesta di un commento sulla Nara ha fatto il gesto di voler andare via. Poi dopo l'incertezza del giornalista se proseguire o meno nel porre la domanda la modella ha replicato: "Senti, finiamola bene. Perché hai intenzione di farmi una domanda che so che non vuoi fare? Più p**le", ha aggiunto l'attrice: "Stavi per farla. Ma non mi hai disturbato". In ogni caso China Suarez non ha scelto di non rispondere.