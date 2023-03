Chiara Ferragni e la valigia scomparsa: cosa è accaduto e come è finita

Chiara Ferragni è stata protagonista di una piccola disavventura durante il suo viaggio in Africa . L'influencer si sta godendo qualche giorno di relax con alcuni amici, ma appena giunta a destinazione ha scoperto che le sue valigie erano state smarrite durante il volo, da qui l'appello alla comapgnia aerea per ritrovarle quanto prima. Un incubo comune ai tanti che si mettono in viaggio in aereo.

Il racconto di Chiara Ferragni

Chiara ha voluto sintetizzare in due storie su Tik Tok l'odissea vissuta dai suoi bagagli. Nei filmati condivisi, si vede parlare la moglie di Fedez con un addetto dell'albergo, che le dà un'ulteriore brutta notizia: le sue valigie si sono perse nella savana. Nonostante la sfortuna iniziale, il viaggio della Ferragni ha preso una piega diversa, dopo che l'influencer ha ritrovato i suoi bagagli. Contenta per esserne nuovamente rientrata in possesso, la Ferry ha spiegato ai suoi milioni di followers come riesce a trasportare diversi outfit in piccoli spazi. Il trucco, spiega l'ex co-conduttrice del Festival di Sanremo (si rumoreggia di un suo ritorno sul palco dell'Ariston il prossimo anno), è quello di impacchettare insieme gli indumenti scelti per l'outfit scelto.