Wanda Nara e Icardi, figlio in arrivo? Mistero della "G" e indizi social

Wanda Nara e Mauro Icardi sono alla ricerca di un altro figlio ? Alcuin fan hanno chiesto alla showgirl argentina cosa ne pensasse circa una nuova maternità. Domanda a cui la manager ha replicato affermativamente. In tal senso, l'imprenditrice ha poi condiviso sui propri social un commento di Icardi ad una foto di lei con le sue due bambine, nate dall'amore per il calciatore del Galatasaray.

Il gesto social di Icardi

Che Wanda e Icardi stiano pensando ad un altro bebè (che rappresenterebbe il sesto figlio per la Nara ed il terzo per l'ex Inter) non è certo una novità. Nei mesi passati, durante il periodo di riconciliazione della coppia (successivo all'annuncio della separazione), Icardi condivise uno screenshot di una chat privata con Wanda, dove quest'ultima lo ringraziava per il bel viaggio passato insieme, quindi si augurava di tornare alle Madilve insieme "a G". Il tutto corredato da emoticon raffigurante un bambino. A distanza di mesi, con la stessa sigla Icardi ha commentato la foto di Wanda insieme a Francesca e alla piccola Isabella in culla appena nata. Un gesto, che ha nuovamente fatto ben sperare i fan.