Melissa Satta-Berrettini, primo selfie e risposta agli haters già virale

Mellisa Satta e la risposta agli haters

Melissa ha aspettato un po' prima di rendere pubblico il suo legame con Berrettini. Quest'ultimo non sta vivendo un felice momento professionale, avendo incassato una serie di sconfitte. Alcuni leoni della tastiera hanno perfino attribuito alla showgirl la causa degli insuccessi in campo del tennista. Becere accuse e voci a cui la Satta ha risposto con un recente post Instagram, dove la si vede indossare un paio di simpatici calzettoni con scritto: "Per favore smettetela di parlare".