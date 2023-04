Shakira, struggente addio a Barcellona: "Inizia un nuovo capitolo"

Shakira ha deciso di lasciare Barcellona, dopo la rottura con Gerard Piqué . La cantante non vivrà più nella splendida dimora in Catalogna, poiché, stando ai rumors, potrebbe stabilirsi negli Stati Uniti, più precisamente a Miami . Nelle scorse ore la colombiana ha annunciato il suo addio con un lungo ed emozionante post condiviso sul suo account Instagram.

Shakira ed il post di addio

"Mi sono stabilita a Barcellona per dare una stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo del mondo accanto alla famiglia, agli amici e al mare", ha esordito Shakira. Poi ha proseguito con: "Oggi iniziamo un nuovo capitolo nella ricerca della sua felicità". E su Barcellona ha detto: "La città in cui ho imparato che l'amicizia è sicuramente più lunga dell'amore". La cantante ha concluso con: "Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato, asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie al mio pubblico spagnolo che mi ha sempre rimboccato il suo affetto e lealtà. Per voi solo un arrivederci e come diceva tante volte mio padre, ci vediamo alle curve!".