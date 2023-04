Icardi, la richiesta dei tifosi del Galatasaray a Wanda Nara

Wanda Nara e Icardi, la reazione dei tifosi

Al post di Icardi su Instagram, Wanda Nara ha commentato con un stringatissimo: "Strani". A voler forse indicare il colore dei capelli. Le parole della conduttrice di MasterChef Argentina hanno però scatenato la reazione dei tifosi turchi: "Lascialo in pace ancora qualche settimana, deve pensare a fare gol" ed ancora "Lascia stare quest'uomo almeno un altro mese, poi fai quello che vuoi, deve concentrarsi in campo". Insomma, i supporter del giocatore vedrebbero quindi in Wanda un elemento di disturbo per Icardi in campo. Nei giorni scorsi, Wanda Nara e Icardi hanno lasciato alcuni indizi social riguardanti il desiderio di allargare la famiglia.