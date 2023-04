Aurora Ramazzotti, il battesimo di Cesare già celebrato? L'indiscrezione

Aurora Ramazzotti mamma: l'assenza di papà Eros

Pare che nonno Eros Ramazzotti fosse invece assente. Dopo la cerimonia, la conduttrice sarebbe tornata nella sua camera per proseguire la degenza. Nell'ultimo numero di Chi, le immagini di Aurora e Goffredo mentre lasciano la clinica insieme al piccolo Cesare. Insieme a loro la bisnonna Ineke, la nonna Michelle, i genitori di Cerza e Tommaso Zorzi. Anche in questo caso non si è registrata la presenza del cantante, che il giorno della nascita del nipotino ha scritto sui social: "La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani". L'artista è impegnato in diversi concerti, come testimoniano anche i diversi post e stories pubblicate su Instagram.