Bebe Vio e le nuove mani bioniche: "Potrò fare tutti i gesti"

Bebe Vio ha mostrato nelle scorse ore su Instagram le sue nuove mani bioniche . In un video condiviso sul suo account ufficiale, la campionessa paralimpica ha mostrato ai suoi fan i suoi arti metallici, che l'atleta di scherma indossa con la sua consueta naturalezza e gioia di vivere.

Bebe Vio e le mani bioniche

A corredo delle immagini velocizzate che mostrano come si monta al braccio questo nuovo ausilio sanitario, Bebe ha scritto: "Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche". Le bebionic hands sono state progettate dall'azienda "Ottobock", come riferito dalla campionessa di scherma. Si tratta di un'azienda tedesca tedesca, tra le più importanti al mondo nel settore protesico. Le protesi di Bebe sono mioelettriche e rimovibili, cioé dotate di elettroidi superficiali, che rilevano gli impulsi dei muscoli, permettendo così di compiere numerosi movimenti. Alla sportiva furono amputati tutti e quattro gli arti a causa di una menigite.