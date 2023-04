Totti e Ilary Blasi, bufera divorzio e soldi: nota degli avvocati

Ilary Blasi, la verità sulla proposta di Totti

Una cifra che nella realtà dei fatti, assicurano i difensori della Blasi, è molto più bassa: "In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale". Non ci dovrebbero essere problemi invece per quanto riguarda l'affidamento dei figli. Sia Totti che Ilary Blasi hanno richiesto infatti, l'affidamento congiunto.