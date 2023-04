Fedez a Dubai, pioggia di critiche: cosa diceva dell'emirato un anno fa

Fedez e Chiara Ferragni hanno passato le vacanze di Pasqua a Dubai . Una scelta che però ha suscitato l'indignazione dei social. In un passato podcast di Muschio Selvaggio , il rapper aveva dichiarato: "Io ci sono stato a Dubai, ho visto un video di Nova Lectio, uno Youtuber che fa divulgazione storica e politica, ed ho deciso che non ci vado più ".

Chiara Ferragni e Fedez a Dubai: la reazione dei social

Sempre durante quel podcast, il cantante ha chiosato ulteriorimente paragonando Dubai a "Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto". Ma c'è anche chi non ha risparmiato la Ferragni, che da sempre è paladina dei diritti Lgbt e della parità di genere. Ma stavolta, come si legge in alcuni commenti social, avrebbe scelto di promuovere un Paese dove ancora "i diritti sono pura utopia". La coppia è stata protagonista lo scorso febbraio di un acceso diverbio in pubblico, sul palco dell'Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023.