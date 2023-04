Federica Pellegrini, Pasqua in Sicilia: le polemiche e la replica

Vacanze di Pasqua in famiglia per Federica Pellegrini, che ha scelto di trascorrere questi ultimi giorni di festa insieme ai genitori e al fratello in Sicilia. Ospitata in un resort di Sciacca la campionessa di nuoto ha condiviso sui social alcuni momenti della sua vacanza, tra panorami mozzafiato e bellezze senza tempo, come ad esempio la Valle dei Templi di Agrigento e la Scala dei Turchi.

Federica Pellegrini, vacanze in Sicilia con polemica In un selfie la moglie di Matteo Giunta ha mostrato proprio la Scala dei Turchi con della gente arrampicata, invisa all'attuale ordinanza che vieta la permanenza sul quel tratto di costa per motivi di sicurezza. "Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti", ha commentato la concorrente di Pechino Express 2023, che insieme alla sua famiglia si è attenuta alle indicazioni, rispettando il divieto imposto dall'amministrazione locale.

La risposta del Comune di Realmonte La sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha replicato alla nuotatrice: "L'amministrazione comunale avvierà un'attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento, facendo accesso sulla marna bianca della Scala dei Turchi, svilendo, così, il rigoroso rispetto per l'ambiente mostrato dalla stragrande maggioranza dei visitatori, come la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che da sportiva ed abituata a rispettare le regole, ha postato alcuni incivili che, senza tenere conto di ordinanze e sbarramenti ivi allocati, hanno violato i divieti".

