Eros Ramazzotti di nuovo papà? Il gossip e la verità

Eros Ramazzotti di nuovo padre? Stando a quanto si legge sull'ultimo numero in edicola della rivista “Diva e Donna”, il cantautore starebbe per diventare nuovamente padre. " Nonno Eros diventa ancora papà ", si legge infatti sulla copertina del rotocalco. Il cantante e la nuova compagna Dalila Gelsomino sarebbero, dunque, pronti a diventare genitori.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino genitori?

Nelle immagini proposte dal settimanale, la coppia, pizzicata mentre passeggia per le strade di Madrid, nasconderebbe un dolce segreto. Per alcuni le forme del pancino della giovane compagna di Ramazzotti, lascerebbero pensare ad una gravidanza. Eros è diventato da poche settimane nonno per la prima volta. La figlia Aurora, avuta da Michelle Hunziker, ha dato alla luce Cesare Augusto, avuto dall'amore per Goffredo Cerza.