Aurora Ramazzotti allatta sorridente: prime foto da mamma e gli auguri vip

Aurora Ramazzotti è tornata sui social, condividendo alcuni scatti privati riguardanti la sua nuova vita da mamma. La figlia di Michelle Hunziker ha dato alla luce in una clinica privata in Svizzera il suo primo figlio, Cesare Augusto, nato dall'amore con il fidanzato Goffredo Cerza. Tra le immagini pubblicate, si vede anche Aurora seduta sul divano mentre allatta il suo bambino, ma anche quella in cui mostra orgogliosa la pancia dopo il parto. Tra gli scatti più emozionanti quello del dolcissimo primo piano della sua mano che tiene stretta quella di Cesare.