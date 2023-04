Mihajlovic, la figlia Viktorija: tatuaggio e dedica al papà scomparso

Viktorija Mihajlovic e le parole per papà Sinisa

"Quando mi chiedete come faccio, come si fa a sorridere con gli amici, ad andare a cena fuori. A ballare, cantare, come si fa di nuovo a vivere, io rispondo che sono figlia di mio padre, che piangersi addosso, non reagire, non vivere, non è ciò che mi ha insegnato", ha scritto la figlia dell'ex allenatore del Bologna nel suo post su Instagram. Poi ha aggiunto: "Ed io vivo e vivrò ogni secondo della mia vita per renderlo orgoglioso. Quella che sono oggi è la ragazza che lui mi ha sempre insegnato ad essere. So che è fiero di me, lo sento, mi starà guardando sorridendo, controllando se mangio spesso perché come mi diceva sempre "mangia che sei troppo magra sembri un’ASCIUGA"". Al celebre calciatore, DAZN ha dedicato anche una docuserie dove si ripercorrono le tante battaglie vissute in campo ed in panchina.