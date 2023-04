Piqué e Shakira, la villa di Barcellona è in vendita: l'indiscrezione

Gerard Piqué avrebbe messo in vendita la villa di Barcellona dove ha vissuto per 12 anni con Shakira. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate dalla giornalista María Patiño, la lussuosa dimora dell'ex coppia, sarebbe quindi sul mercato in cerca di un acquirente, che stando al rumor dovrebbe sborsare l'astronomica cifra di 14 milioni di euro per aggiudicarsela.