Wanda Nara si confessa: dalla lite con la sorella all’amore per Icardi

Wanda Nara, le parole su Mauro Icardi

Alla domanda "Cosa significa Mauro per te?", la Nara non ha avuto esitazioni nel rispondere: "La mia famiglia, mio marito" ed ancora: "Abbiamo costruito una famiglia molto bella e non è facile. Molti anni. Difenderò sempre la mia famiglia". In riferimento al suo ruolo di procuratrice del giocatore del Galatasaray, ha poi aggiunto: "Sì. Sono felice per il suo presente, per le sue proposte per il futuro e per gli obiettivi". Nei giorni scorsi, il calciatore è stato ospite di MasterChef Argentina, il talent culinario condotto dalla Nara. Si è parlato molto in quell'occasione sui social del bacio 'rifiutato' di Wanda al marito. Gesto che ha fomentato i rumors su una crisi tra i due.