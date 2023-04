Dani Alves, Joana Sanz e il bacio lesbo sui social: cosa è successo

Joana Sanz, moglie del calciatore Dani Alves , ha sorpreso tutti per una recente Instagram stories, dove la si vede scambare un bacio con un'altra donna. " Buon compleanno Sandra Tabarés. Ti amo. Grazie per avermi sollevato da terra e avermi riempito di nuovo di vitalità. Continuiamo ad aggiungere momenti. Nel duro e nel maturo ", ha scritto la moglie di Dani Alves (sono ancora sposati, ndr) nel messaggio facendo poi riferimento all'amica.

Joana Sanz, Dani Alves e l'addio ai social

La modella il 2 aprile scorso aveva reso noto di voler lasciare i social network, dove può contare su un folto numero di follower. "Date le molestie mediatiche a cui sono sottoposta, ho deciso di smettere di usare i miei social network. Spero che tutto questo si fermi perché sta influenzando la mia salute mentale e la mia vita sociale. Non sono una persona che vive esponendosi pubblicamente perché mi provoca ansia e non fa per me. Grazie a Dio, posso fare il mio lavoro lontano dai riflettori dei media", ha scritto Joana su Instagram. Una decisione che ha fatto seguito allo stress mediatico a cui è stata sottoposta negli ultimi mesi, dopo l'incarcerazione di Dani Alves, avvenuta lo scorso gennaio in seguito alle accuse di stupro di una ragazza 23enne conosciuta in una discoteca di Barcellona.