Melissa Satta, Berrettini e l'indizio social: cosa è successo

Melissa Satta è tornata a far parlare di sé per un post che ha condiviso nelle scorse ore: una carrellata di immagini riguardanti la scorsa settimana, durante la quale ha assistito in tribuna al match del compagno Matteo Berrettini al Torneo di tennis di Montecarlo , che si è poi ritirato per motivi di salute.

Melissa Satta ed il messaggio sibillino

Momenti unici, emozionanti, che Melissa ha scelto di condividere con i suoi numerosi followers. Ma i fan più attenti non hanno potuto non notare che nella carrellata di scatti proposti, l'ex Velina ha messo anche quello di una pallina da tennis con suscritto il numero 7. Sono in tanti ora a domandarsi quale possa essere il significato ed il messaggio che la Satta abbia voluto mandare proprio con quello scatto. C'è chi ipotizza possa essere riferito al giorno in cui lei e Berrettini hanno iniziato la loro storia d'amore, oppure ai sette giorni intensi passati a Montecarlo. Ma al momento vi è un'unica certezza, cioè quella che il numero 7 ha per Melissa un significato importante. Negli ultimi giorni la Satta ha affidato uno sfogo sui social contro le becere accuse che le sono state fatte da haters senza scrupoli.