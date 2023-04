Emily Ratajkowski, il bacio con Harry Styles ed il rapporto con Oliva Wilde

Emily Ratajkowski ed il bacio a Harry Styles

Emrata, grande tifosa del Napoli, ha commentato lo scambio di effesioni con Harry Styles come "un'esperienza" diventata argomento di interesse per la cronaca rosa. La top model ha confessato: "Ora, quello che comincia a preoccuparmi davvero è mio figlio. È complesso spiegargli il nostro rapporto con i paparazzi. Non voglio che abbia paura di loro. Ma, allo stesso tempo, deve sapere che non sono suoi amici. Se gli succedesse qualcosa, non correrebbero per proteggerlo. Sono sicura che prima farebbero una foto". E su Olivia Wilde? Sull'ex fidanzata di Harry Styles e sua cara amica, Emily ha affermato di essere ora lei ad essere una vittima dei preconcetti, quindi ha concluso: "È solo una faccenda spiacevole".