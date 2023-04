Chiara Ferragni e Fedez, tra crisi e presunto accordo: le indiscrezioni

Chiara Ferragni e Fedez , niente separazione perché avrebbero raggiunto un accordo , ad una condizione in particolare: questa è l'ultima indiscrezione riguardante il popolare rapper e l'imprenditrice digitale che ha lanciato il settimane Oggi. Come in tanti ricorderanno, la coppia era stata vista litigare sul palco dell'Ariston alla finale del Festival di Sanremo 2023, dopo il bacio di Rosa Chemical a Federico Lucia.

Chiara Ferragni, Fedez ed il presunto accordo

Dopo Sanremo, si è assistito al prolungato silenzio social del cantante (poi rotto da un video che raccontava delle sue problematiche di salute e di quanto gli fosse rimasta vicina la moglie), mentre la Ferry continuava a postare foto senza il marito, lasciando quindi pensare se non ad una rottura, almeno ad un momento di crisi della coppia. Il presunto accordo che avrebbero fatto Chiara e Fedez prevedeva che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Indiscrezioni che si aggiungono ai rumors riguardanti la scomparsa di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio del cantante. Nel mentre c'è grande attesa per l'uscita del sequel The Ferragnez, previsto per il 18 maggio.