Shakira in tribunale ma non per Piqué. E rischia otto anni di galera!

Shakira dovrà tornare a Barcellona per affrontare il processo per frode fiscale di cui è accusata dal 2012. Dopo l'addio a Gerard Piqué , la colombiana ha deciso di voltare pagina e mettere un oceano tra lei e l'ex calciatore spagnolo, trasferendosi a Miami insieme ai due figli .

Shakira di nuovo a processo in Spagna

Come rivelato dall'agenzia di stampa Europa Press, il processo si terrà il prossimo 20 novembre. Shakira dovrà dimostrare la sua innocenza rispetto a sei accuse che le sono state fatte. In alternativa per evitare la prigione dovrà pagare la somma di 14,5 milioni di euro. Sempre la stessa fonte riferisce che ci saranno diverse udienze, che tratterranno la cantante a Barcellona sino al 12 dicembre.