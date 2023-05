Wanda Nara, la rivelazione social: Zaira e l'irrefrenabile mania

Wanda Nara è tornata a parlare dei rapporti con la sorella sui social, dopo i rumors riguardanti un loro litigio . Rispondendo alla domanda di un fan che le chiedeva se si fosse allontanata da Zaira , lady Icardi ha risposto: " Non ricordo di aver mai litigato con lei ", quindi ha aggiunto: "È molto difficile per me arrabbiarmi con qualcuno e meno con mia sorella". Poi ha concluso dicendo che parlano sempre, ogni giorno e tutte le ore del giorno.

Wanda Nara e le sane abitudini

La conduttrice di MasterChef Argentina, che si trova in questi giorni ad Istanbul per stare insieme al marito Mauro Icardi e ai figli, ha poi svelato alcune curiosità circa le sue sane abitudini di vita. Nel corso di una recente Instagram stories, Wanda ha detto di non amare l'alcol ed è per questo motivo che guida sempre lei. Poi ha proseguito dicendo che non le piacciono le droghe né il fumo. Con i suoi amici è giunta alla conclusione che "non le piace nulla che le possa far perdere il controllo". Poi ha aggiunto: "Ho bisogno di avere tutto controllato".