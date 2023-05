Fedez, il compleanno di Chiara Ferragni e la dedica: "La mia salvezza"

Cahira Ferragni ha compiuto 36 anni il 7 maggio e per festeggiare il lieto evento le sono arrivati numerosi messaggi di auguri da parte di amici, colleghi, personaggi noti e meno noti dello showbiz. Tra i tanti, non poteva certo mancare il marito Fedez , che ha condiviso nelle scorse ore un emozionante post su Instagram.

Fedez e gli auguri a Chiara Ferragni

Per il compleanno di Chiara Ferragni, Fedez ha scelto di affidare ad Instagram le sue parole d'amore: "Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo". Quindi ha concluso: "Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza".