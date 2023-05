Aurora Ramazzotti, frase social scatena gli haters: la dura replica

Aurora Ramazzotti ha risposto alle malelingue che l'avevano critica nei giorni scorsi per un suo post su Instagram dove la giovane mamma faceva riferimento alla breve pausa che si è presa dalla sua nuova vita da mamma. "Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto "ora d'aria" e perché qualcuno ha pensato che ho lasciato il bambino e so' andata a farmi i fatti miei in giro", ha scritto nella sua replica social la figlia di Michelle Hunziker.