Chiara Ferragni con un nuovo misterioso cerotto che preoccupa i fan

Chiara Ferragni preoccupa i suoi milioni di followers. La celebre imprenditrice digitale ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram, dove si intravede dal top un cerotto . L'ennesimo, hanno fatto notare alcuni fan, perché non è la prima volta che l'ex co-conduttrice del Festival di Sanremo si mostra sui social con gli ausili sanitari indosso.

Chiara Ferragni dimagrita e triste: fan preoccupati

Mentre sui social i followers si lanciano a fare le ipotesi del caso (tra chi parla di una semplice ferita e chi invece ritiene sia il segno di un intervento a cui si è ipoteticamente sottoposta), Chiara Ferragni è reduce da un inteso momento lavorativo, ma anche dei festeggiamenti esclusivi per il suo 36esimo compleanno. Molti followers però non hanno potuto non notare e segnalare il fatto che la moglie di Fedez è apparsa dimagrita e con lo sguardo triste, sempre pronta a sostenere il marito Fedez.