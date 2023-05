Fedez un anno dopo l'operazione: l'ansia per la risonanza

Fedez si è sottoposto ad alcuni controlli medici di routine ad un anno dalla scoperta della malattia , quindi dall'asportazione del tumore al pancreas . Nelle scorse ore il rapper ha condiviso una Instagram story dove si vede una risonanza magnetica ed in primo piano le mani del marito di Chiara Ferragni in segno di vittoria.

Fedez ad un anno dall'operazione

A commento dello scatto le parole di Fedez: "L’ansia che mi mette fare la risonanza… Visita di controllo a un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata". Qualche giorno fa il cantante ha svelato ai fan di essersi sottoposto ad un nuovo intervento per modificare la cicatrice post operazione: "Non ve l’ho raccontato ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia, di nuovo, perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti. Avevo proprio dei buchi sulla pancia. Quindi me la sono fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e finalmente avrò una cicatrice che… Una cosa meramente estetica, niente di che”. Nella giornata di ieri, Fedez ha assistito insieme a numerosi altri vip, al match Milan-Inter.