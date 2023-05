Crouch e Abbey Clancy, le maratone del sesso e le confessioni piccanti

Una coppia che non è mai stata timida e riservata, così Peter Crouch e Abbey Clancy hanno deciso di raccontare nei minimi dettagli la loro vita sessuale attraverso il proprio podcast Therapy Crouch. L'ex attaccante del Liverpool, celebre per le sue reti acrobatiche nonostante i due metri di altezza, è un'icona del calcio inglese, ricordato anche per la famosa risposta a cosa sarebbe stato se non fosse diventato un calciatore: "Vergine". Nel podcast è lo stesso Crouch a rivelare un segreto su come la sua carriera sia iniziata grazie ad Abbey dicendo che non aveva mai segnato fino a quando non l'ha incontrata in un nightclub di Liverpool nel 2005. Aveva segnato due gol in una partita contro il Wigan la notte in cui si erano incontrati ed Abbey è stata: "La tripletta". Ma non è stata certo l'unica confessione impertinente che i due hanno fatto nella relazione che dura da 18 anni e che ha regalato alla coppia 4 figli: dai giochi di ruolo alle maratone rigorosamente sessuali, queste le storie più sfacciate dei Crouches.