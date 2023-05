Jennifer Lopez e Ben Affleck, nuova lite in strada? Cosa è successo

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in crisi? Questo è ciò che si chiedono in tanti, dopo la diffusione di un altro breve video dove si vedrebbe la coppia avere un acceso confronto. Nei giorni scorsi è circolato in rete un altro filmato in cui si vede l'attore prima far salire in auto la moglie, per poi chiuderle la portiera in faccia.