Bebe Vio, dal furto della tesi alla laurea: "Un nuovo titolo in bacheca"

Bebe Vio si è laureata laureata in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. La campionessa paralimpica il 29 aprile scorso era stata derubata del computer che conteneva la tesi appena terminata. Per cercare di recuperare il documento, la sportiva aveva lanciato un accorato appello sui social .

Bebe Vio laureata: l'annuncio social

La sua richiesta social è rimasta inascoltata e, nonostante ciò, Bebe non si è arresa, ma è riuscita in tempi record a riscrivere la sua tesi per rispettare le scadenze. Nelle scorse ore a commento di uno scatto dove la si vede con la tunica da neolaureata insieme a mamma Teresa e papà Ruggiero, Bebe ha scritto: "Seeeee...il mio nuovo “titolo” da mettere in bacheca!”. Una gioia, la sua, che arriva a poche settimane dalla morte dell'amato nonno Giorgio.