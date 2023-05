Wanda Nara, L-Gante e le accuse di infedeltà a Icardi: cosa è successo

Nei giorni scorsi Wanda Nara non solo ha lasciato intendere ai fan di essere tornata nuovamente single, ma è stata avvistata ai Gardel Awards 2023 insieme a L-Gante. A commentare l'amicizia del musicista e dell'imprenditrice è stato l'amico di lei, Kennys Palacios. Il make-up artist ha rivelato a LAM di non essere mai stato d'accordo con la decisione di Wanda di partecipare al video del cantante 'The Last Kiss': "Non mi piaceva che fosse coinvolta in quel video", lasciando poi intendere che la sorella di Zaira Nara lo avesse fatto solo per far ingelosire l'ex Inter.