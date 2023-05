David Beckham, il curioso regalo a re Carlo per l'incoronazione

Re Carlo III e la regina Camilla continuano i festeggiamenti per l'incoronazione , avvenuta il 6 maggio scorso all'Abbazia di Westminster a Londra alla presenza dell'intera Royal Family, dignitari e teste coronate. Per l'occasione i reali inglesi hanno ricevuto numerosi regali da parte dei sudditi, tra questi anche il simpatico omaggio di David Beckham .

David Beckham e il regalo a re Carlo III

L'ex stella del calcio inglese ha omaggiato il figlio di Elisabetta II con un vasetto di miele delle api che ha iniziato a curare durante la pandemia. "Ho preparato del miele per lei. Viene dalle mie api dell'Oxfordshire", ha riferito il marito di Victoria Beckham, come riportato da Vanity Fair. Il sovrano ha partecipato all'evento presso 180 Studios di Londra per la consegna del Queen Elizabeth II Award for British Design a Foday Dumbuya, fondatore del marchio Labrum London.