Martina Colombari in crisi con Billy Costacurta? Il post e i chiarimenti

Martina Colombari e Billy Costacurta sono in crisi? L'ex Miss Italia ha allarmato i fan con un post enigmatico condiviso recentemente sui social: "Neanche io mi innamorerei di me", ha scritto a commento di un selfie. Poi ha aggiunto: "Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica".