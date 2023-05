Jamie Foxx nuovo ricovero, le parole di Mike Tyson: "Ha avuto un ictus"

Jamie Foxx sarebbe tornato in ospedale , dopo l'apparente ripresa annunciata dalla figlia Corinne. Stando a quanto riferito da Tmz, l'attore di Hollywood sarebbe stato costretto ad un nuovo ricovero presso una clinica di Chicago specializzata in cura del cancro, degli ictus e delle lesioni spinali.

Jamie Foxx malore: le parole di Mike Tyson

A fare chiarezza sulle condizioni di salute dell'attore 55enne è stato nelle scorse ore Mike Tyson. Nel corso di un'intervista nel podcast Valuetainment, stando a quanto riferito dal DailyMail, l'ex pugile ha svelato: "Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo". Anche il conduttore Patrick Bet-David, ha raccontato su Foxx: "Eravamo a Los Angeles, sembrava davvero in forma. Poi all'improvviso si sentono queste storie…". Succesivamente Tyson ha aggiunto: "Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo". La figlia di Jamie Foxx, Corinne, così come alcuni amici stretti dell'attore, sono stati avvistati nella struttura ospedaliera che ospita il 55enne.