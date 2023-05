Irina Shayk nuda in giro per Cannes: "Fallo e basta"

Irina Shayk ha sorpreso tutti al Festival del Cinema. La modella è andata in giro per le strade di Cannes con un outfit sorprendente, che ha messo in evidenza le sue forme perfette, lasciando ben poco all'immaginazione. La 37enne di origini russe ha scelto un abito della celebre maison Gucci, completamente trasparente e con la lingerie in bella mostra.