Canalis-Corvaglia, foto social insieme: l'amicizia e il segreto della lite

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: i motivi della lite

Il gesto di Elisabetta arriva inaspettato dopo anni di totale silenzio nei confronti dell'ex collega Velina. Le due donne si erano allontanate a causa di un litigio. Ma nessuna delle due ha mai voluto spiegare i motivi che le portarono a litigare e far dividere le loro strade. Recentemente la Corvaglia ha svelato: "Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza". Maddalena si è detta altresì dispiaciuta per il particolare momento che sta vivendo la Canalis, che recentemente ha divorziato dal marito Brian Perri.