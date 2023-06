Lady Gaga, la clamorosa foto che spiazza i follower: cosa è successo

Lady Gaga come non l'avevamo mai vista. La popstar ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto senza filtri, dove si mostra struccata ai suoi oltre 55 milioni di follower. Il gesto social nasce per promuovere la sua linea di makeup , la laHausBeauty , che sta riscuotendo un notevole successo.

Lady Gaga ispirata dalla moda e dalla bellezza

A commento dell'inconsueto scatto, le parole della protagonista di House of Gucci: "Sono sempre stata così ispirata dalla bellezza e dalla moda del Regno Unito, e da quanto sia audace e innovativa. Ho iniziato Hauslabs come azienda anche audace e innovativa nella sua arte e nelle sue formule, unendo bellissimi colori con ingredienti amanti della pelle che rendono il nostro trucco buono per la pelle!". La preoccupazione dei fan è ora quella che la popstar smetta di cantare per seguire questa sua nuova idea imprenditoriale.