Giorgia Soleri e l'accordo con Damiano: "Storia non monogama era consensuale"

Giorgia Soleri e la rottura con Damiano dei Maneskin

"Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per se e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi", ha esordito così l'Attivista di Pechino Express il suo lungo sfogo social. Quindi ha proseguito con: "Non considero l'esclusività un valore al contrario lo è l'inclusività motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama". Ed ancora: "Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora".