Kevin Costner in tribunale contro l'ex moglie: cosa è successo

Kevin Costner , dopo l'annuncio del divorzio da Christine Baumgartner , avrebbe presentato una richiesta al tribunale per intimare all'ex partner di lasciare la casa di sua proprietà a Carpinteria in California. La donna avrebbe avuto 30 giorni (a partire dall'1 maggio) per andare via dall'immobile, in base agli accordi prematrimoniali. Ma, stando a quanto riferito da TMZ, si trovererebbe ancora nella villa.

Kevin Costner e l'accordo post-divorzio con Christine

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Christine Baugmartner non intenderebbe lasciare la proprietà dove ha vissuto per anni insieme a Kevin Costner per delle presunte richieste finanziarie fatte all'attore, che non sarebbero state ancora accolte dal divo di Hollywood. L'attore avrebbe deciso di averle già dato 1,45 milioni di dollari, per trovare un nuovo alloggio e si sarebbe reso disponibile per andarle incontro versando un assegno di mantenimento 30mila dollari al mese per i figli, oltre ai costi per il trasloco.