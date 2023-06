Diletta Leotta e la proposta di Karius all'Inter: l'indiscrezione

Amore a gonfie vele per Diletta Leotta e Loris Karius . La conduttrice di DAZN ed il calciatore del Newscastle stanno insieme dallo scorso autunno e sono in attesa di una bambina che nascerà entro la fine dell'estate. Dopo i primi mesi vissuti a distanza, tra Milano e Newcastle , ora la presentatrice sognerebbe il trasferimento del giocatore in Italia.

Diletta Leotta, Karius all'Inter? L'indiscrezione

"Diletta Leotta sognerebbe un trasferimento in Italia del suo compagno", si legge su Dagospia. Ed ancora: "Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter. Idea che però non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri. Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?".