Morata e Alice Campello, romantiche dediche per l'anniversario di matrimonio

"6 anni di matrimonio e ogni giorno ti amo e ti stimo di più" - inizia così la dedica social di Alice Campello per Alvaro Morata nel giorno del loro anniversario di matrimonio, celebrato a Venezia nel 2017. Lo scorso anno la coppia aveva festeggiato i cinque anni in grande stile , con un party esclusivo con tantissimi invitati organizzato proprio nella laguna veneta. Per i sei anni invece, la modella e imprenditrice, ha scritto una lettera sul suo profilo Instagram, a cui ha aggiunto una serie di romantici scatti relativi al giorno delle nozze con l'ex attaccante della Juve.

Morata e Alice, l'anniversaio di matrimonio festeggiato sui social

"Grazie per avermi reso mamma di 4 bellissimi bambini che sono insieme a te, tutta la mia vita. Ti amo" - questa la seconda parte del dolce messaggio che ha ricevuto il pieno di like e commenti. Tra le varie risposte non è mancata quella di Alvaro: "Ti amo amore mio" e un cuore rosso. Morata, oltre al commento, ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un bacio con la moglie e una dedica: "Ringrazio Dio per averti messo sulla mia strada. La più grande fortuna della mia vita. Non lasciarmi mai la mano perché senza di te non potrei vivere. Buon anniversario amore mio ti amo". Anche Alice ha subito risposto con un "Mi manchi tanto, ti amooo" e diverse emoticon.

Alice Campello: "Morata è un padre fantastico"