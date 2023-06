Alena Seredova sposa: al matrimonio anche John Elkann e Giorgio Chiellini

Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno detto sì. Dopo nove anni insieme e una bimba, la piccola Vivienne Charlotte, la coppia ha deciso di fare il grande passo. Nella splendida cornice di Noto, in Sicilia, Alena e Alessandro si sono uniti con rito civile. L’unione è stata celebrata dal Sindaco Corrado Figura che sui propri canali social ha postato una foto con gli sposi con annessa dedica: “Ad Alessandro e Alena con l’augurio che la città di Noto possa scaldare sempre i loro cuori.” I novelli sposi sono arrivati a bordo di una Fiat 500 spiaggina degli anni 60 color Tiffany e hanno sfilato per la città, fotografati dai più curiosi: Alena indossa un elegante vestito bianco ricamato con maniche a sbuffo, mentre lo sposo ha optato per un abito doppiopetto blu.