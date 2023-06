Rudi Garcia, dopo Napoli un’altra gioia: Francesca Brienza è incinta

Rudi Garcia papà per la quarta volta

Per il nuovo allenatore della squadra di De Laurentiis si tratta del quarto figlio, dopo Carla, Eva e Lena nate dal matrimonio con Veronique. In un video, ripreso durante la serata dei festeggiamenti del compleanno di Francesca Brienza e che circola sui social, si vedrebbe la giornalista festeggiare con il pancione in bella vista, segno quindi dell'avanzare della gravidanza. Nei giorni scorsi, la giornalista ha condiviso sui social un post enigmatico, riguardante forse il ritorno di Garcia in Italia. Nelle scorse ore Francesca ha condiviso una Instagram story dove la si vede scatenarsi al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma.