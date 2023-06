Mihajlovic, la dedica di Virginia: "Mi hai accompagnato anche tu all'altare"

Virginia Mihajlovic, le nozze ed il ricordo di Sinisa

"Ho già nostalgia di ieri", ha esordito così Virginia il suo lungo post su Instagram, a corredo di una carrellata di scatti del matrimonio con Alessandro Vogliacco. Poi ha proseguito con: "È stato il giorno più bello della mia vita insieme al giorno della nascita di Violante. Una giornata che ha superato ogni mia aspettativa, un’emozione che non so descrivervi a parole e senza dubbio una giornata che ricorderò per tutta la vita come la più bella di sempre". Quindi il riferimento all'amato padre ed ex allenatore del Bologna: "Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto. Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno, uniti per sempre, oltre ogni confine. Perché nessuno separi ciò che Dio ha unito".